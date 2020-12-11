"Мы восстановим комендантский час с 15 декабря", — заявил глава французского правительства на пресс-конференции, которая транслировалась СМИ страны.

"Он будет начинаться с 20 часов, а не 21 часа, будет строго контролироваться при ограниченных возможностях исключений. Это коснется также новогодней ночи 31 декабря", — уточнил Кастекс.

Комендантский час будет завершаться в 6 часов утра.

Однако такой режим не будет действовать в рождественский сочельник западного христианства — 24 декабря.

"Рождество занимает особое место в нашей жизни и наших традициях", — объяснил премьер-министр.