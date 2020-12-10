«7 декабря ООО «Русь-Тур» направило в Ростуризм заявление о прекращении деятельности, так как с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным. На основании заявления Ростуризмом было принято решение об исключении туроператора из единого федерального реестра туроператоров», — рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что исключение из реестра позволит инициировать механизм возмещения клиентам реального ущерба через страховую компанию туроператора «Согласие». Порядок обращения туристов в страховую компанию будет опубликован в ближайшее время.

«В случае недостаточности финансового обеспечения будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации «Турпомощь». В адрес страховой компании и «Турпомощи» Ростуризм готовит соответствующие обращения», — добавили в пресс-службе.

«Русь-Тур» является моно-туроператором, специализирующимся на китайском направлении. По данным Ростуризма, компания хорошо зарекомендовала себя на рынке за годы работы, а в начале кризиса в январе 2020 года оперативно вывезла всех туристов из КНР.

Как сообщается на сайте туроператора, он ведет деятельность с 1992 года. В начале компания специализировалась на организации туров для граждан Китая по России. Затем начала работать со странами Юго-Восточной Азии и Европы, но приоритетным направлением оставался Китай.

Финансовая ответственность перед туристами застрахована в страховой компании "Согласие" на 50 млн рублей. Срок действия договора — до 15 февраля 2021 года.