Проект приглашает горожан и туристов пройтись по городу в поисках маленьких фигурок грибов, размещенных в разных уголках Рязани. В рамках квеста участники познакомятся с городом, его историей и культурой, услышат интересные рассказы.

На сегодняшний день готовы пять грибов. Фигурки выполнены из бронзы скульпторами Полиной и Василием Горбуновыми. Образы создавались в зависимости от объектов города, каждая фигура неповторима, имеет свою уникальную историю и свой характер и относится к определенному месту.

"Так, участники проекта смогут познакомиться со следующими героями: Гриб Мудрец, Рязанский Коробейник, Мужичок Боровичок, Влюбленная пара, Грибная команда. Каждый из них символизирует определенное качество — мудрость, гостеприимство, трудолюбие, преданность, устремленность в будущее", — рассказала пресс-служба.

Пока грибы расположились в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина, только сейчас можно увидеть их всех вместе. В следующем году фигурки будут установлены на площадях Театральной и Ленина, Лыбедском бульваре, ул. Почтовой и в сквере около библиотеки им. Есенина. К моменту установки грибов следующей весной будут разработаны презентационный буклет, карта-маршрут с подсказками, аудиогид, где каждый гриб рассказывает свою уникальную историю, а также короткий ролик для трансляции на экранах и в социальных сетях.