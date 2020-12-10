Как отмечается, это будет первая в мире подводная кольцевая развязка для автомобилей, расположенная под Северным Атлантическим океаном. Тоннель свяжет два самых густонаселенных Фарерских острова — Стреймой и Эйстурой. Он значительно упростит доступ туристов к столице островов – городу Торсхавн, где недавно открылось два новых отеля.

"Это необычная дорога: 11-километровый тоннель под Атлантикой выглядит как гигантская медуза с голубой подсветкой и проекциями фигур, танцующих традиционный фарерский танец. Люди будут проезжать через тоннель ради впечатлений, это поможет привлечь иностранных туристов – особенно в тяжелой ситуации постпандемии", — пишет издание.

Тоннель планируется ввести в эксплуатацию 19 декабря.

Фарерские острова – архипелаг из 18 островов вулканического происхождения, расположенных в северной части Атлантического океана между Исландией и Норвегией. Принадлежат Дании. Горы, долины, зеленые луга, отвесные скалы и тысячи видов птиц, обитающих на архипелаге, привлекают сюда любителей пешего туризма и дикой природы.