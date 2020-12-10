"Октябрь — плюс 30% с небольшим, ноябрь — плюс 10% по отношению к прошлому году. Декабрь, несмотря на все сложности, я думаю, тоже будет с плюсом. (Это связано — ИФ) с общим трендом внутреннего туризма", — сказал Волченко в ходе форума "Открытый Крым".

Всего на начало декабря Крым принял 5,8 млн туристов. При этом, по мнению министра, годовой показатель турпотока, скорее всего, все равно будет ниже прошлогоднего на 10-20% к показателям прошлого года, когда регион принял рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

Крым открыл в этом году курортный сезон 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. По данным с начала года до конца сентября, в регионе отдохнули 5 млн человек — на четверть меньше прошлогоднего, при этом август показал рост на 15%, а сентябрь — на 40%.

Ежегодный всероссийский форум "Открытый Крым" — главное профессиональное событие туристической отрасли Крыма, которое проводится при поддержке Ростуризма. В этом году форум проходит в смешанном формате — онлайн и офлайн, участниками стали представители из 60 регионов России.