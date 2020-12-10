"На курорте увеличится количество автомобилей и бригад скорой помощи, а также койко-мест в стационаре с ИВЛ. Будут привлечены дополнительные медицинские кадры, четко проработана маршрутизация пациентов в лечебные учреждения. Также необходимо предусмотреть круглосуточное дежурство медиков на территориях средств размещения", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.

Он пояснил, что в зимний сезон на курорте начнут работу еще 12 машин скорой помощи. Бригады будут дежурить в горном и прибрежном кластерах. В сезон основная нагрузка прогнозируется в медицинских учреждениях Адлерского района и поселка Красная Поляна, поскольку предварительная наполняемость горного кластера составит 86%.

"Принципиально важно обезопасить наших жителей и гостей, предусмотреть необходимые меры и сохранять постоянный контроль эпидемиологической ситуации. Отмечу, городская больница N8 в Красной Поляне располагает всем необходимым оборудованием и средствами для оказания помощи, в первую очередь травматологической. Но штат врачей на время каникул там будет усилен", — приводятся в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородсого.

"В зимний сезон на курорте ожидается высокая загрузка горного и прибрежного кластера. По предварительным оценкам, за новогодние праздники в Сочи отдохнут 260 тысяч гостей, в январе в городе побывают около 350 тысяч туристов.

В рамках усиления комплекса мер по недопущению распространения коронавируса в Сочи откроют и дополнительный ковидный госпиталь. Его развернут на базе Кожно-венерологического диспансера N2.