"В ноябре страна приняла более 101 тыс. туристов – это на 100% больше, чем в августе этого года, а для аэропорта Пунта-Каны цифра отражает рост на 200%. В целом количество рейсов увеличилось на 72% по сравнению с показателями августа", — рассказали в Минтуризма.

Там добавили, что за последние три месяца в республике повторно открылись 30 отелей на 7,3 тыс. номеров. Более 100 гостиниц были проверены на соответствие новым протоколам безопасности, по итогам проверок в Пунта-Кане соответствие нормам составляет 96%.

"Было также утверждено строительство более 2,3 тыс. новых номеров вдобавок к уже строящимся 14,6 тыс. Они пополнят существующий гостиничный фонд в 84 тыс. комнат", — сообщили в Минтуризма.

Авиасообщение между Россией и Доминиканой пока не восстановлено, хотя по некоторой информации это может произойти в ближайшее время.

В 2019 году Доминиканскую республику посетили почти 200 тыс. российских туристов.