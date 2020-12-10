Фото: AZIMUT Hotels

"Сейчас наиболее привлекательно для инвесторов выглядят не самые крупные российские города, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, а локации, к которым есть устойчивый интерес с точки зрения туризма и деловых поездок. Это в первую очередь Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Пермь, Омск, Тюмень, Алтай, города Золотого кольца, Краснодарский край", — сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Бродовский напомнил, что пандемия и ограничения в выезде за границу дали сильный толчок для развития курортных направлений в России.

"Различные загородные отели, курортные гостиницы и санатории ощутили резкий приток спроса. В частности, курорты Алтая, Северного Кавказа, Черноморское побережье, эко-туризм в Хакасии получили широкую известность. Уверен, что эти направления, даже когда откроются границы, будут оставаться востребованными и конкурентоспособными при должном уровне инфраструктуры и сервиса", — заметил он.

При этом Бродовский подчеркнул, что не видит в России регионов, куда не стоило бы выходить с целью создания новых брендированных отелей. "Вопрос — скорее в сроке окупаемости гостиницы, а это напрямую зависит от качества управления. А в популярных городах вроде Казани новые отели, которые предложат гостям интересную концепцию, будут несомненно востребованы", — сказал он.

Фото: AZIMUT Hotels

Бродовский также рассказал, что из-за пандемии доходность на номер (RevPAR) отелей в Москве в среднем по году упала на 60%. При этом в региональных городах, которые не зависят от иностранного турпотока, этот показатель сократился в среднем лишь на 20%. А в Сочи и многих других курортах Краснодарского края или, например, во многих отелях Подмосковья или Золотого кольца наблюдается положительная динамика роста доходов.

"Как примеры успешного запуска наших отелей в не самых густонаселенных и крупных городах можно привести в частности отели AZIMUT в Якутске и Кемерово. Оба отеля присоединились к бренду в 2017 году. И уже в 2019 году среднегодовая загрузка в AZIMUT Отель Якутск составила около 65% против 47% за 2017 год, а AZIMUT Отель Кемерово — 70% против 53% в 2017", — сказал он.

Бродовский также добавил, что сеть готовится взять в управление новый отель в Туле.