Компания провела опрос 16 тысяч покупателей из стран, жители которых тратят больше всего денег в поездках – Китая, Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива, России и США.

"В последние полгода интерес к международным путешествиям вырос. Если в июне отправиться в поездку хотели 50% опрошенных, то в январе 2021 года при условии снятия ограничений путешествовать готовы уже 66%", — сообщает Global Blue.

Наибольший интерес к поездкам проявляют состоятельные туристы, которые за последние два года совершили более трех путешествий или потратили в них более 40 тыс. евро – 72% из них готовы отправиться за рубеж. При этом среди состоятельных туристов из стран Персидского залива этот показатель составляет 92%, а среди россиян – 100%.

Исследование также показало, что после пандемии магазины в Азии смогут скорее восстановить выручку за счет покупателей из Китая и Юго-Восточной Азии, поскольку этот регион меньше пострадал от коронавируса, чем Европа. Кроме того, там смягчаются ограничения на поездки – например, туристы из материкового Китая и Гонконга теперь могут посещать Сингапур без карантина.

"Около 50% китайских и 66% покупателей из Юго-Восточной Азии считают, что азиатские направления безопасны для посещения – в отличие от европейских, которые назвали безопасными лишь 15 и 25% опрошенных соответственно", — отметили в Global Blue.

В то же время, согласно исследованию, в страны Европы первыми вернутся туристы из России и Америки, поскольку 65% американцев и 50% россиян считают это направление безопасным.

"Желание представителей этих наций путешествовать остается высоким – об этом говорит восстановление турпотока из США в Мексику на 80% от уровня 2019 года после смягчения ограничений на поездки в октябре. А также рост прибытий из России в Турцию на 5,2% в августе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее", — заключили в Global Blue.