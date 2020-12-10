"Ближе к концу декабря, в зависимости от того, как будет складываться ситуация, мы посмотрим, целесообразно ли обращаться с такими письмами или звонками. Мы будем понимать ближе к концу декабря", — сказала Максимченко журналистам в четверг.

Она отметила, что "мы не понимаем, что с эпидемиологической ситуацией, что будет завтра по решению регионов. Понятно, что эпидемиологическая ситуация развивается каждый день, горизонт планирования последний год отсутствует".

По ее словам, возможность обратиться к главам регионов по поводу ограничений в кинотеатрах от Минкультуры РФ будет связана с развитием эпидемиологической ситуации. "Если все меры будут ужесточаться в регионах к концу декабря, регионы будут к концу декабря понимать, что у них с январскими праздниками", — добавила она.

В Минкультуры РФ рассчитывают, что новогодние релизы вернут зрителей в кинотеатры и помогут отрасли восстановить понесённые финансовые потери из-за коронавируса.

"Мы очень надеемся, что у нас будут высокие сборы всех российских релизов, которые выходят, потому что мы в них очень верим и надеемся, что они чуть-чуть подправят упущенные доходы и весь катастрофический ущерб, который нанесён нашей индустрии за прошедший год. Может Новый год спасёт чуть-чуть кинотеатры и всю индустрию, поможет нам двигаться дальше, потому что сейчас все игроки рынка находятся в плачевной финансовой ситуации, а для развития нас нужны ресурсы, тут на одной поддержке государства не выйдешь", — сказал Максимченко.

Она отметила, что в министерстве надеются на "хороший старт "Серебряных коньков", очень рассчитываем на него, это у нас такой предновогодний релиз и рассчитываем, что он вернёт зрителей в кинотеатры".

По ее словам, для того, чтобы "зрители пошли в кинотеатры, они должны в принципе туда прийти и понять, что будет идти на новогодние праздники".

"В последнюю неделю декабря начнут выходить новогодние релизы, которые, мы надеемся, уже друг за другом потянут аудиторию. Потому что, находясь дома на новогодние праздники, может быть зрители сходят не один раз в кино, а целых два или три. Хочется в это верить", — добавила она.