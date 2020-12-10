"Несмотря на пандемию, интерес к отдыху в Тульской области продолжает расти. Турпоток в регион этим летом был равноценен показателю прошлого года", — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в комитете, уже сегодня регион — популярное направление для отдыха и туризма. С 2017 года турпоток в Тульскую область возрос на 54% и в 2019 году перешагнул за 1 млн туристов.

Мощным стимулом для развития отрасли стал проект 500-летия Тульского кремля, в рамках которого удалось реализовать комплексный подход к развитию туристически привлекательных территорий с привлечением финансирования из разных источников. Флагманским проектом стал уникальный для России Музейный квартал, где открылись филиалы четырех федеральных музеев.

"Возрождение исторического центра — реставрация зданий и благоустройство территорий — повышает инвестиционную привлекательность локации, которая становится все более востребованной у бизнес-сообщества. Так, в шаговой доступности от Музейного квартала предприниматели открыли музеи, гостиницы, кафе, рестораны и сувенирные лавки. Это сформировало в центре Тулы полноценный культурно-туристический кластер", — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Также, как отмечают в комитете, в ближайшее время в историческом центре Тулы откроется "Azimut Отель Тула". Он станет одним из первых международных сетевых отелей в нашем регионе.

Планируется, что в отеле вблизи пешеходной улицы Металлистов разместятся 44 номера, конференц-зал на 60 человек и ресторан авторской кухни.

Торжества по случаю 500-летия возведения Тульского кремля как начала Большой засечной черты прошли в Туле и 11 малых городах региона в конце сентября. Всего к юбилею было реконструировано более 70 культурных и исторических объектов, благоустроены 50 общественных пространств региона. Общая сумма затрат составила порядка 4,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Ростуризм планирует запустить пилотный проект по редевелопменту исторических центров городов РФ для повышения их туристической привлекательности. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, начать планируется с Тулы, Углича и Нижнего Новгорода, которые уже предоставили готовые проекты реновации.

По словам первого заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорощева, разработана программа ревитализации исторической части Тулы на площади 124 га. Необходимый объем финансирования, предварительно, составляет 7,9 млрд рублей. Всего будет реконструировано 37 объектов недвижимости.