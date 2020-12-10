Подобное разрешение получили заведения от региональных властей в Женеве, Во, Фрибуре, Невшателе и Юре.

Между тем, правительство Швейцарии ранее на этой неделе предложило унифицировать меры для борьбы с коронавирусом по всей стране. В частности, они включают закрытие магазинов, ресторанов, спортзалов и другие объектов сфер услуг после 19:00 каждый день, а также весь день по воскресеньям.

За сутки в Швейцарии выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19, 87 человек скончались. В стране провели свыше 33 тыс. тестирований на коронавирус.

В общей сложности за время пандемии в Швейцарии зафиксировали 368 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 5,7 тыс. человек скончались.