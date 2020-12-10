"До конца декабря текущего года будет подписано акционерное соглашение о создании новой единой дальневосточной авиакомпании. Предприятие создается на базе авиакомпании "Аврора", которая войдет альянс с региональными авиаперевозчиками", — отмечается в сообщении.

Такое решение было принято в четверг на заседании совета округа во Владивостоке, которое провел вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ожидаемый пассажиропоток объединенного перевозчика составит порядка 2 млн человек в год, из которых на местных маршрутах — не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных — не менее 1,7 млн человек.

Потребность во флоте для местных перевозок оценивается в 186 воздушных судов, из которых 53 машины российского производства будут приобретены до 2025 года. Минпромторгом РФ, по данным полпредства, представлены сроки начала серийных поставок соответствующих типов судов.

"В наблюдательный совет единой авиакомпании войдут главы всех регионов Дальневосточного федерального округа и представители правительства РФ. Как назвать новое авиапредприятие — решат сами дальневосточники", — сказал вице-премьер.

На данный момент определена маршрутная сеть, разработана финансовая модель организации авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты Дальнего Востока, разработан механизм объединения авиакомпаний на договорной основе.

"Такое решение позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую более 500 населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров за счет обновления парка воздушных судов, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава", — считает министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, чьи слова приводятся в сообщении.

Также подготовлен перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов (всего их 410), на базе которого сформирована маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов, включая 435 местных и 100 региональных. Маршрутная сетка по каждому субъекту утверждена губернатором.