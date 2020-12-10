На сайте заповедника сообщается в четверг, что малыш появился месяц назад у кобылы Рицы и гаремного жеребца Макоса.

"Сейчас жеребенок активно изучает мир, играет с другими жеребятами и не отходит далеко от мамы, у которой есть питательное молоко", — говорится в сообщении.

Сотрудники заповедника отмечают, что это второй жеребенок Рицы, который родился в заповеднике.

"Рица предпочитает жеребиться поздней осенью, поэтому все ее жеребята появляются на свет сразу в плотной шкуре, готовые к зиме. Эта шкура полностью облиняет лишь к середине лета", — приводятся в релизе слова руководителя Центра реинтродукции Евгения Булгакова.

Ранее сообщалось, что в 2014-2015 годах ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского и сохранения вида в Оренбургском заповеднике.

Реализация программы началась в 2015 году, когда с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей.

В настоящий момент на территории заповедника обитает около 40 лошадей Пржевальского. Программа реализуется под патронажем президента РФ.