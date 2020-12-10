"Сейчас жеребенок активно изучает мир, играет с другими жеребятами и не отходит далеко от мамы, у которой есть питательное молоко", — говорится в сообщении.
Сотрудники заповедника отмечают, что это второй жеребенок Рицы, который родился в заповеднике.
"Рица предпочитает жеребиться поздней осенью, поэтому все ее жеребята появляются на свет сразу в плотной шкуре, готовые к зиме. Эта шкура полностью облиняет лишь к середине лета", — приводятся в релизе слова руководителя Центра реинтродукции Евгения Булгакова.
Ранее сообщалось, что в 2014-2015 годах ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского и сохранения вида в Оренбургском заповеднике.
Реализация программы началась в 2015 году, когда с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей.
В настоящий момент на территории заповедника обитает около 40 лошадей Пржевальского. Программа реализуется под патронажем президента РФ.