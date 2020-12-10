Ранее в петербургских телеграм-каналах и СМИ появилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов применяют силу и спецсредства к посетителям одного из баров в центре города, лежащим на полу.

"Хотелось бы отметить одно: сила применялась всего лишь один раз, и она была применена в ответ на те неправомерные действия, которые (допустили) сами так называемые предприниматели", — сказал Ситов на онлайн-брифинге в четверг.

Он уточнил, что речь идет о баре Commode на улице Рубинштейна.

"Тяжело назвать их предпринимателями. Тот бар, который все обсуждали, не обладал кассовой техникой. Он расположен в жилом доме, работает без лицензии на алкоголь. Они нарушают всё: фактически, никакой связи с предпринимательским сообществом у большинства баров, которые подвергаются проверкам в ночное время, нет", — подчеркнул он.

"Сила в ответ применялась, по нашим данным, адекватная. Ведутся следственные действия. Я думаю, что по их окончании мы увидим официальный вердикт Следственного комитета и судебных органов и сможем еще раз вернуться к рассмотрению этой проблемы", — добавил Ситов.

По его словам, в Петербурге проверено более 50 тыс. объектов, и составлено 1,2 тыс. протоколов, что говорит о сознательности бизнес-сообщества.

"Пока, по нашим данным, все ведется очень адекватно. Никаких серьезных жалоб от предпринимателей мы не получаем", — отметил Ситов.

В ночь на 9 декабря сотрудники СК, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд по барам в центре города. В результате удалось выявить три заведения в центре города, которые работали, несмотря на ограничения Смольного. Несколько человек были доставлены в полицию. Возбуждено два уголовных дела по п. "а" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору)".