"Парадокс заключается в том, что туризм не сократился. Да, существенно сократился внешний туризм, люди перестали выезжать по понятным причинам, но людям же надо где-то отдыхать. За это лето мы приняли в три раза гостей, чем это было традиционно, порядка 2 млн туристов", — сказал он на пленарном заседании третьего дня форума.

Глава региона отметил, что республика не была готова к "огромному объему" гостей. "Откровенно скажу, нет. Мы не были готовы "проглотить" такое огромное количество туристов. Но это дало серьезный толчок развитию инфраструктуры, и тому, что туризм в глазах многих деловых людей становится интересным видом бизнеса. Кто этим занимался, расширяет свой бизнес, кто не занимался — понимает, что надо этим заниматься", — подчеркнул Хабиров.

По его мнению, наплыв гостей заставил туристическую отрасль "задуматься" о развитии инфраструктуры. Власти Башкирии приняли программы по развитию придорожного сервиса, развитию геопарков и ряд других.

Хабиров отметил, что "ситуацию с пандемией необходимо рассматривать как окно возможностей".

"Тот, кто эффективно отработает и подготовит инфраструктуру за короткое время, закрепит за собой тех туристов, которые, может быть, приехав вынужденно, потом будут приезжать регулярно", — сказал глава региона.

Закрытые из-за распространения COVID-19 республиканские санатории переориентировались на выполнение функции обсерваторов.

"У нас целый ряд соглашений с газпромовскими крупными организациями: им нужно, чтобы человек уезжал на север, не имея инфицирования. Мы пропустили через наши санатории уже почти 30 тыс. человек, плюс это же оплачиваемые услуги. И этот тяжелый период для санаториев мы аккуратно, хорошо проходим", — отметил Хабиров.

В республике 44 санатория, семь из которых — крупные. В новогодние каникулы дома отдыха и турбазы Башкирии продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.