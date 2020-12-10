"Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку и дополнительную нагрузку на министерство здравоохранения Калужской области, просим отменить статус новогодней столицы для нашего города, а все мероприятия перенести на следующий 2022 год. Тем самым мы ограничим въезд гостей из соседних областей и городов, не привлекая внимания огромного количества туристов", — говорится в петиции.

В обращении жители напомнили, что глава Роспотребнадзора призвала ограничить проведение праздничных мероприятий на Новый год в регионах со сложной ситуацией с коронавирусом. В Калуге количество выявленных случаев в сутки уже превышает 150 человек.

"Совершенно очевидно, что контролировать ношение масок и средств защиты, а также безопасную дистанцию между людьми в толпе не представляется возможным. Мы не против празднования в пределах нашего родного города, но мы против наплыва туристов — поскольку медицинскую помощь в полной мере уже сейчас получить невозможно", — отмечается в петиции.

По состоянию на 14 часов 10 декабря обращение на сайте Change.org подписали свыше 1 700 человек. В комментариях пользователи поддержали инициативу и написали, что "пир во время чумы неуместен" и "в разгар эпидемии устраивать массовые гуляния и празднества безответственно".

Между тем, на том же портале создана противоположная петиция, в которой жители Калуги просят губернатора "не отбирать у людей Новый год".

"И так большую часть года взаперти провели. Пусть хоть порадуемся за красивый город. Ни в коем случае не отменяйте новогоднюю столицу, сохраните праздник для жителей Калуги и области!", — пишут жители. Вторую петицию подписало свыше 320 человек.