"Опираясь на рекомендацию научной палаты и департамента здоровья из-за широкого распространения коронавируса свести контакты между людьми к минимуму и уменьшить передвижение людей, правительство вводит временные дополнительные ограничения, которые могут быть продлены, если распространение инфекции не приостановится", — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Новые меры вводятся по всей стране с 14 декабря, а на Северо-востоке, где положение за заболеваемостью наиболее острое — с 12 декабря.

"Чтобы взять распространение вируса под контроль, необходимы наши общие усилия. Мы должны противостоять ему в предстоящие недели! Рождество и Новый год пройдут в этом году по-другому. Мы проведем праздники дома и в кругу семьи", — сказал Ратас.

На северо-востоке страны на три недели закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, запрещены также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.).

На местах будет ужесточен надзор за соблюдением обязанности быть в самоизоляции, особенно в отношении прибывающих из-за рубежа. Случаи пересечения границы сводятся к минимуму.

По всей Эстонии с 14 декабря закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные учебные заведения и университеты. В 2021 году учебная работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе. Разрешено проводить контактное обучение для детей с особыми образовательными потребностями, с применением мер предосторожности разрешено проводить персональные консультации, олимпиады, практику и экзамены.

Учебные заведения могут использовать дистанционную форму обучения. Продолжат работу детские сады и центры по уходу за детьми.

С 14 декабря до 4 января приостанавливаются деятельность по интересам, образование по интересам и занятия спортом как для молодежи, так и для взрослых. Разрешены только индивидуальные и дистанционные занятия, а также индивидуальные занятия спортом под открытым небом.

Ограничения не будут применяться к профессиональным спортсменам, в том числе к командам высшей лиги, сборным и кандидатам в сборную. Ограничения также не распространяются на деятельность людей с особыми потребностями.

Правительство выработает дополнительные механизмы денежной компенсации для сфер, которые больше всего пострадают в результате ввода дополнительных ограничений.

По данным департамента здоровья, по состоянию на среду на население в 1,3 млн человек приходится 16 054 инфицированных, в больницах находятся 262 пациентов, 14 из которых на ИВЛ. Выздоровели 9 860 человек. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составляет 414,98 случая.