Ночью нетрезвый 25-летний мужчина встретил на улице Белинского женщину на коне. По словам собеседника агентства, мужчина загорелся идеей поцеловать лошадь. Наездница в свою очередь предупредила его, что животное может укусить.

"Молодой человек все же решил рискнуть и прогадал: откушена часть носа", — рассказал источник, отметив, что мужчина легко отделался. "Полез бы с тыла, были бы травмы посерьезнее: например, открытая черепно-мозговая травма или ушиб головного мозга", — пояснил собеседник агентства.