«Перевозчик выполняет регулярные рейсы по четвергам и субботам. Прилет в Домодедово в 08:15, вылет в 21:30 (по московскому времени)», — говорится в сообщении аэропорта.

На маршруте эксплуатируется современный широкофюзеляжный самолет Boeing 787 в двухклассной компоновке, вмещающий более 260 пассажиров. Продолжительность перелета — 9 часов.

Ethiopian Airlines приняла решение об увеличении частоты полетов из-за высокого спроса пассажиров, которым доступны стыковочные рейсы в Аддис-Абебе в страны, открытые для российских туристов: Танзанию, ЮАР, ОАЭ, Сейшельские острова.