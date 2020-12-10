Он отметил, что для решения проблемы дефицита воды предпринимаются "колоссальные усилия" как на региональном, так и на федеральном уровне.
Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021 году. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с середины декабря на такой же режим переходит Ялта. В Алуште, Белогорске и ряде поселков снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.
Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также ремонт инфраструктуры. На эти проекты будет направлено 48 млрд рублей.
Ежегодный всероссийский форум "Открытый Крым" — главное профессиональное событие туристической отрасли Крыма, которое проводится при поддержке Ростуризма. В этом году форум проходит в смешанном формате — онлайн и офлайн, участниками стали представители из 60 регионов России.