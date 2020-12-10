"Средства размещения к этому, безусловно, готовятся, многие готовы. У многих существовали эти емкости раньше, многие наращивают эти мощности", — сказал Волченко в ходе форума "Открытый Крым".

Он отметил, что для решения проблемы дефицита воды предпринимаются "колоссальные усилия" как на региональном, так и на федеральном уровне.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021 году. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с середины декабря на такой же режим переходит Ялта. В Алуште, Белогорске и ряде поселков снижают давление в трубах по ночам, Евпатория осталась без горячего водоснабжения. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также ремонт инфраструктуры. На эти проекты будет направлено 48 млрд рублей.

Ежегодный всероссийский форум "Открытый Крым" — главное профессиональное событие туристической отрасли Крыма, которое проводится при поддержке Ростуризма. В этом году форум проходит в смешанном формате — онлайн и офлайн, участниками стали представители из 60 регионов России.