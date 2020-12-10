"В нашей стране много мусульманских святынь, памятников иудаизма и буддизма. Воспользовавшись этой возможностью, можно привлечь 700 тыс. паломников и обеспечить предоставление услуг на сумму $130 млн", — сказал Мирзиеев, слова которого приводятся в сообщении.

Всего в 2021 году Узбекистан планирует привлечь 1,7 млн иностранных и 7,5 млн местных туристов, а также увеличить предоставление услуг в этой сфере до $370 млн, говорится в сообщении по итогам совещания.

Для восстановления туристической отрасли Мирзиеев поручил поэтапно возобновлять с 2021 года международное авиасообщение.

"Указано на необходимость поэтапного возобновления со следующего года авиасообщения со странами Европы, Малайзией, Индонезией, Пакистаном, Таиландом, Японией, запуска новых направлений по паломническому туризму", — говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании были внесены предложения об упрощении визового режима для граждан государств, в которых паломнические туры в Узбекистан пользуются высокой популярностью. Для координации работы в этом направлении решено создать межведомственную комиссию, которая будет системно заниматься организацией полетов, упрощением получения разрешений, расширением географии полетов и улучшением аэропортового обслуживания.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Из-за карантинных мер против коронавируса приостановили свою деятельность более 1,5 тысячи туроператоров и 1,2 тысячи отелей в стране.

В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки с 1 октября Узбекистан открыл границы для въезда и выезда всех видов транспорта, разрешен въездной туризм.