Тем не менее, в компании ожидают, что перспективы вакцинации увеличат спрос на следующий летний сезон.

Чистый убыток TUI за фингод, завершившийся 30 сентября, составил 3,15 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 416,2 млн евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе. Компания завершила "в минусе" год впервые с момента объединения TUI Travel Plc и TUI AG восемь лет назад.

Выручка компании упала до 7,94 млрд евро с 18,93 млрд евро.

Аналитики в среднем прогнозировали, что компания получит убыток на уровне 2,23 млрд евро при выручке в 8,97 млрд евро, по данным FactSet.

Убыток TUI до налоговых и процентных выплат без учета изменений валютных курсов (этот индикатор компания считает наиболее показательным) составил в прошлом фингоду 3,03 млрд евро против прибыли в 893,5 млн евро годом ранее.

"TUI готова к скорейшему и успешному возобновлению туристической деятельности, как только будут сняты ограничения и страны вновь откроются. Перспектива вакцинации с начала следующего года значительно увеличит спрос на летние каникулы в 2021 году", — сказал главный исполнительный директор компании Фридрих Юссен.

Котировки акций TUI падают на 5,5% в ходе торгов в четверг. Капитализация компании с начала года упала на 59% и составляет сейчас около 2,9 млрд евро.