"Въездной организованный туризм уже почти год парализован. По данным Росстата, количество иностранцев, размещавшихся в гостиницах за три квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, упало на 70% и составило более 5 млн. человек. Логично, что больше всего пострадали города – лидеры въездного рынка, у которых доля иностранцев в гостиничной загрузке почти 40%, как в Москве, или 34%, как в Петербурге", — сказала он.

Шпилько отметил, что в среднем по стране доходы коллективных средств размещения (КСР), к которым относятся гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы, снизились по сравнению с прошлым годом на 176 млрд рублей, или 39%. При этом численность постояльцев сократилась на 27 млн человек – 44%.

На первом месте по абсолютным потерям доходов гостиничного бизнеса стоит Москва – минус 58 млрд рублей, или 61% снижения к этому показателю по итогам трех кварталов прошлого года. В Петербурге в общем исчислении меньше: минус 24 млрд рублей, но это снижение по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 67%.

"Досталось и Золотому кольцу. Во Владимирской области снижение доходов коллективных средств размещения на 59%, в Ярославской – на 47%. Влияет на доходы средств размещения не только отсутствие иностранных гостей, но и тяжелая эпидемическая обстановка – например, в Дагестане доходы гостиниц в связи с этим упали на 89%", — заметил эксперт.

Он добавила, что падение выручки на 39% зафиксировали и на Ставрополье, где здравницы открылись позже, чем на черноморском побережье. Хотя сейчас лучшие из санаториев Кавминвод неплохо загружены для межсезонья, тем более на фоне второй волны пандемии.

"В относительном выигрыше оказались несколько категорий регионов. Во-первых, это черноморские курорты. Средства размещения Краснодарского края по итогам трех кварталов потеряли доходов на 12 млрд рублей, но это всего минус 14% к аналогичному периоду прошлого года. А Крым, где номерной фонд почти втрое меньше, чем в Краснодарском крае, вообще умудрился выйти с плюсом в 2%", — рассказал Шпилько.

По его словам, неплохо чувствуют себя и области вокруг крупнейших центров платежеспособного спроса – так, у гостиниц Московской области снижение доходов составило всего 15%, у Ленинградской – 19%.

"Не заметили больших потерь и регионы, востребованные у любителей спортивного и отдыха на природе. Например, доходы отелей в Республике Алтай сократились по итогам трех кварталов всего на 3%, в Хакасии на 16%, в Адыгее на 20%", — сказал эксперт.

Он отметила, что части регионов удалось достичь относительно высоких показателей благодаря закрытым границам, отложенному спросу и повышению цен. "В том же Крыму при росте доходов в 2% численность постояльцев отелей снизилась на 20%. В Краснодарском крае при падении доходов на 14% количество гостей сократилось на 36%. Естественно, так вышло из-за роста цен", — сказал Шпилько.

Эксперт подчеркнул, что таких показателей не удалось бы достичь, если бы не удалось вовремя скорректировать рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев и отелей в условиях пандемии, а также без государственной поддержки чартерных программ, акции кэшбека на туры по России и других мер помощи бизнесу, инициированных Ростуризмом.

"Но нужно понимать, что кризис и в мировой, и в отечественной туриндустрии беспрецедентный. И без дополнительных мер господдержки это может обернуться уходом с рынка части компаний, специализирующихся на международном туризме, дальнейшим сокращением занятости и переделом рынков, в том числе гостиничной недвижимости", — заключил Шпилько.