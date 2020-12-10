Проверка проводится по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Предварительно установлено, что 10 декабря в 7 часов местного времени из новосибирского аэропорта "Толмачево" рейсом Новосибирск-Абакан-Новосибирск вылетел самолет Embraer 170 авиакомпании S7.

"В полете у самолета сработал датчик разгерметизации воздушного судна. В 8 часов 41 минуту местного времени в аэропорту Абакана самолёт Embraer 170 приземлился в штатном режиме. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено", — говорится в сообщении.

По данным следствия, на борту воздушного судна находились 5 членов экипажа, 44 пассажира, в том числе двое детей.

Следователи выехали на место происшествия.

Проверку по факту инцидента проводит также Западно-Сибирская транспортная прокуратура на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов, сообщила "Интерфаксу" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

По ее словам, самолет осматривают авиатехники.

"При выполнении рейса S7 5311 Новосибирск-Абакан сработал датчик разгерметизации в салоне. Посадка прошла в штатном режиме, в настоящее время самолет осматривают технические специалисты. Для выполнения обратного рейса из Абакана в Новосибирск был предоставлен резервный борт", — сообщили "Интерфаксу" в S7.

S7 — российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.