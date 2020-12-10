"До 31 января 2021 года все аэропорты закрыты для регулярных пассажирских рейсов. В период карантина специальные рейсы продолжаются с разрешения Оперативного штаба при кабинете министров республики", — отмечает AZAL.

Как сообщалось, в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Азербайджане из-за пандемии коронавируса (COVID-19) специальный карантинный режим в стране действует до 31 января 2021 года. При этом все сухопутные и воздушные границы страны закрыты для въезда-выезда.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 6 международных аэропортов в различных регионах страны.

Суммарно международные аэропорты Азербайджана за 2019 год обслужили 5,56 млн. пассажиров.