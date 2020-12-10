Заседание совета состоялось в среду в формате видеоконференции. В нём приняли участие главы регионов, по которым пройдёт трасса, представители проектных организаций, научных институтов и общественности.

"Москва и Санкт-Петербург сейчас имеют очень хорошее сообщение. Поэтому еще один высокоскоростной транспортный коридор на этом направлении должен быть максимально эффективным. Он должен работать на повышение связанности территорий, развитие региональной экономики и при этом не создавать искусственной конкуренции видов транспорта", — заявил на совещании генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозёров, слова которого приводятся в сообщении.

Глава РЖД заверил участников совещания, что "Российские железные дороги" нацелены на тесную работу с региональными и муниципальными властями, конструктивное взаимодействие с общественными организациями, а главное — с жителями городов и деревень, прилегающих к будущей магистрали. "Максимальный учёт всех интересов при реализации этого масштабного проекта пойдет ему только на пользу, ведь дорога строится в первую очередь для людей", — сказал Белозеров.

Согласно сообщению, научно-технический совет рассмотрел результаты технико-экономического сравнения трех конкурентоспособных вариантов прохождения: "Новгородского", "Западного" и "Валдайского". По итогам обсуждения единогласно было принято решение рекомендовать вариант трассы через Великий Новгород. "Это позволит повысить привлекательность города как туристического центра, включить его в агломерационный пояс доступности Санкт-Петербурга. Согласно этому варианту, магистраль обходит основные барьерные места, особо охраняемые природные территории: национальные парки "Завидово" и "Валдайский", заказник "Лисинский", — отмечает компания.

По итогам совета в Минтранс РФ и Росжелдор будут направлены предложения о внесении изменений в схему территориального планирования для строительства инфраструктуры ВСМ в соответствии с рекомендованным вариантом трассы, говорится в сообщении.

Отмечается, что проект демонстрирует лучшие прогнозные показатели пассажиропотока и социально-экономические эффекты. Сейчас на территориях прохождения будущей ВСМ проживает около 30 млн человек. По предварительным подсчётам, сервисом новой линии воспользуются 23,3 млн человек в 2030 году.

РЖД приступили к проектированию ВСМ Москва — Санкт-Петербург, его реализация может начаться в 2022 году, сообщал в августе бывший глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. РЖД ожидают, что окончание строительства ВСМ Санкт-Петербург может состояться в 2026 году.