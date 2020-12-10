Отмечается, что решение было принято на основе обращения граждан и по согласованию с Роспотребнадзором.

"Региональной властью на регулярной основе проводится работа по выявлению наиболее актуальных вопросов в обращениях граждан, касающихся распространения коронавирусной инфекции, и по ее результатам, если это возможно, принимаются своевременные меры реагирования", — говорится в сообщении со ссылкой на региональный оперштаб.

Круглосуточный режим работы предприятий общепита, работающих на территории вокзалов, аэропорта и автозаправочный станций, разрешен с 10 декабря.

Другие введенные ранее ограничения, такие как режим самоизоляции для пожилых, для граждан, имеющих хронические заболевания, и для беременных женщин, запрет на проведение корпоративов и выездного обслуживания, установление предельной численности посетителей при проведении предприятиями общепита банкетов, свадеб, новогодних праздников, остаются в силе.