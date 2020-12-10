"Интенсивность в эпицентре — 7.6, магнитуда — 5.5, энергетический класс — 14.0. Ощущалось в Иркутске 5-6", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что землетрясение зафиксировано в точке с координатами 52.36 градусов северной широты, 106.55 восточной долготы.

В пресс-службе МЧС России "Интерфаксу" сообщили, что эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал.

"На территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 7,6. Эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 км. северо-западнее от поселка Дубинино", — сообщили в ведомстве.

Толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и г. Улан-Удэ.

На данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.