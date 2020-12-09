"Сегодня мы примем решения о дополнительных ограничениях в следующем году. (. . .) Было принято решение, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", — сказал он на заседании правительства в среду.

По его словам, карантин будет предусматривать запрет работы кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ за исключением торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией. "Отправят на каникулы все учебные учреждения, кроме детсадов. Будет запрет относительно любых развлекательных, рекламных, спортивных, культурных массовых мероприятий на этот период", — уточнил он.

В то же время будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели, продолжит работать общественный транспорт.

Глава правительства подчеркнул, что государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации безотлагательно вводить усиленные карантинные меры.

Метрополитены во время локдауна будут перевозить пассажиров без ограничений по количеству, написал в своем Телеграм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений", — уточнил он.

Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будет перевозить пассажиров в количестве, соответствующем местам для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений, но во время авиапутешествий границу следует ориентироваться на условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что правительство продлит карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля 2021 года.

"Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля", — сказал Степанов на заседании правительства в среду.

Украина, как и многие другие государства, в марте объявила локдаун в целях борьбы с коронавирусом. С конца весны ограничительные меры поэтапно смягчались, но уже в конце лета началось новое ужесточение карантинного режима из-за роста числа заболевших COVID-19.