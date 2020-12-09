«28 декабря в Сочи заработает оперативный штаб, который должен координировать работу всех служб, обеспечивающих деятельность курорта. В этом году нужно обеспечить не только антитеррористическую, но и эпидемиологическую безопасность вокзалов, аэропортов. Контролировать соблюдение всех антиковидных требований», — цитирует пресс-служба выступление губернатора региона Вениамина Кондратьева на координационном совещании по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии в Краснодарском крае.

Особое внимание будет уделено подготовке медицинской инфраструктуры в Сочи. Как сообщил на совещании министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, на курорте увеличится количество скорых. В ближайшее время Минздрав края рассмотрит возможность увеличения количества коек с кислородом.

Как подчеркнул губернатор, к наплыву туристов должны готовиться и другие муниципалитеты – Горячий Ключ, Мостовский, Апшеронский районы.

«Тут и медицинская помощь, и общественная безопасность на первом плане. Не только в Сочи, но и во всех районах, которые будут принимать отдыхающих. Гостиницы, отели, магазины, рестораны, туристические объекты должны быть обеспечены всем необходимым с точки зрения санитарной безопасности», – подчеркнул Кондратьев.

В свою очередь, вице-губернатор Александр Руппель, который возглавит оперштаб, сообщил, что в местах общего пользования нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. В отелях и гостиницах постоянно проводится профилактическая дезинфекция. По его словам, все курорты обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты. Установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха.

«Провели отработку действий при пиковой нагрузке зон ресепшен во время массового заселения гостей. Очереди разбиваются с учетом дистанцирования. Кабинки канатных дорог обрабатываются дезинфицирующими средствами каждые 4 часа. Чтобы разграничить потоки туристов, которые хотят просто прогуляться, и спортсменов, которые приехали кататься на лыжи, их ски-пассы будут иметь разное время действия», — сказал он.

Министерство курортов Краснодарского края разрабатывает подробную памятку для отдыхающих, которая будет распространяться на вокзалах, в аэропорту, во всех отелях при заселении.