Рельсовые автобусы будут курсировать двухвагонными составами, в которых для пассажиров будут доступны более 130 мест.

Отправляясь из Петрозаводска в 5:50 мск, "Орлан" будет прибывать в Сортавалу в 11:54 мск. Из Сортавалы он будет отправляться в 17:20 мск и прибывать в Петрозаводск в 23:56 мск. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный парк "Рускеала", Кааламо, Хелюля.

Ранее сообщалось, что "РЖД" на время новогодних праздников, с 2 по 11 января 2021 года, организует прямое пассажирское сообщение между Москвой и Питкярантой (Карелия).