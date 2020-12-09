"По итогам встречи с представителем бизнес-сообщества Арамом Мнацакановым и в связи с действующими по распоряжению Роспотребнадзора ограничительными мерами губернатор Александр Беглов дал поручение экономическому и финансовому блоку правительства до конца недели разработать дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса, а также малого бизнеса в целом", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Петербурге введены жесткие ограничения на работу предприятий общепита в новогодние праздники. Меры вызвали недовольство ресторанного бизнеса, свыше сотни предприятий отказались следовать запретам.