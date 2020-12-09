Исследование продолжалось 15 лет, по его результатам были выделены два лидера. Гостиничной сетью с наибольшей емкостью номеров стала Hilton Worldwide – более 12 тысяч комнат. При этом самый значительный географический охват у сети Wyndham Hotels – отели группы представлены в 40 городах Турции (гостиницы Hilton – в 35).

Следом за лидерами идут гостиничные сети Accor (7-10 тыс. номеров), Radisson, Intercontinental Hotel Group (IHG) и Marriott (4-7 тыс. номеров в каждой группе).

Национальные отели Турции также были ранжированы. Наибольший географический охват – у сети Anemon Hotels, за ней следуют Divan Hotels, Dedeman Hotels, Green Park Hotels, Kaya Hotels, Titanic Hotels и Limak International Hotels.

В свою очередь наиболее количество номеров – у Kaya Hotels, Rixos Hotels, Barut Hotels (4-7 тыс. в каждой группе), Delphin Hotels, ATG Hotels, Otium Hotels и в отелях Stone (3-4 тыс.).

Всего в Турции по состоянию на октябрь 2020 года туристам доступны 483 тыс. гостиничных номеров. При этом на 30 лидирующих гостиничных сетей приходится 125 тыс. комнат.