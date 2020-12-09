«С 18 декабря 2020 года по 7 января 2021 для всех въезжающих на территорию страны в дополнение к действующим ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция 10 суток, а также необходимость прохождения экспресс-антиген-теста в аэропорту», — говорится в сообщении дипмиссии на ее странице в Twitter.

Дипломаты также напоминают о необходимости учитывать многочисленные ограничения, введенные властями Греции в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. В стране действует режим карантина, запрещено перемещение между регионами, закрыты большинство предприятий торговли и общепита.

"Аэрофлот" с 21 ноября возобновил полеты в Афины, они выполняются два раза в неделю. При этом регулярные авиаперевозки из РФ в Грецию, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Граждане РФ могут въехать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Также для въезда требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета, и ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами должна быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина. Теперь к этим требованиям добавится 10-дневный карантин.