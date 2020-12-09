Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям — на самолете Boeing-737-700 вместимостью 148 кресел. Вылет из Махачкалы запланирован на 10:00 мск. Прибытие в Санкт-Петербург — в 13:35 мск.

Рейсы по данному маршруту выполняет также авиакомпания "Победа". Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. Авиакомпания эксплуатирует парк воздушных судов российского и иностранного производства, который включает Boeing-737-700 и -800, Bombardier Q300, Sukhoi SuperJet 100. АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.