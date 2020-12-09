"Мы планировали, что если бы ковида, конечно, не было, поток бы даже по сравнению с 2019 годом должен был увеличиться на 20%. Сейчас ситуация поменялась, но мы все равно ожидаем повышенный спрос на туры в Россию после введения электронных виз", — сказал он в ходе онлайн-конференции в Екатеринбурге в среду.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором утвердил перечень из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляется электронная виза.

В список, в частности, вошли Саудовская Аравия, Япония, Кувейт, Иран, а также значительная часть стран Европы.