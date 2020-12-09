Пассажирооборот в прошлом месяце упал на 57% — до отметки 10,15 млрд пассажиро-километров.

В мае в условиях ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне 91%, в июне на фоне ослабления карантина оно замедлилось до 77%, в июле — до 52%. В августе РФ начала приоткрывать международное авиасообщение, и по итогам месяца падение пассажиропотока составило 35%. В сентябре оно было на уровне 32%, в октябре ускорилось до 39%.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией восьмой месяц подряд стала S7, которая перевезла 904,8 тыс. человек, снижение показателя к прошлому году составило 29,4%.

На втором месте — "Победа", она перевезла 873,5 тыс. человек, что соответствует показателю за тот же период прошлого года. На третьей строчке оказался "Аэрофлот", который обслужил 833,3 тыс. пассажиров (-70,4%). Рейсами "России" воспользовались 319,5 тыс. пассажиров (-48%). Таким образом, вместе компании группы "Аэрофлот" без учета дальневосточной "Авроры" обслужили 2,02 млн человек, что примерно на 53% меньше, чем годом ранее.

"Уральские авиалинии" обеспечили доставку 276,4 тыс. пассажиров (-60%).

За январь-ноябрь 2020 г. все авиакомпании РФ перевезли 64,12 млн пассажиров (-46,2%), сообщила Росавиация. Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.