Росавиация 8 декабря направила в авиакомпании телеграмму о том, что перевозка граждан за пределы РФ не должна выполняться на нерегулярных грузопассажирских вывозных рейсах в рамках туристических пакетов. После этого авиакомпания «Уральские авиалинии» попросила партнеров не продавать билеты на ее рейсы в составе турпакетов, а «Победа» заявила, что проведет вынужденный возврат билетов в Ларнаку, Дубай, Гюмри, Берлин и Кельн.

«Туристы по-прежнему могут покупать турпакеты по тем направлениям, куда открыто авиасообщение, и летать туда чартерами. В дополнении к телеграмме Росавиации речь идет исключительно о перевозке по направлениям, с которыми РФ официально не возобновила авиасообщение. В эти страны авиакомпании имеют право осуществлять нерегулярные грузопассажирские перевозки с целью возврата граждан России на родину либо для вывоза иностранных граждан с территории России. Иными словами, "Аэрофлот", например, не имеет права чартерами возить туристов из РФ в Германию, поскольку с этой страной авиасообщение официально закрыто», — сказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина ранее пояснила порталу «Интерфакс-Туризм», что некоторые авиакомпании начали продавать билеты туристам на вывозные грузопассажирские рейсы, а также предложили реализовывать их туроператорам. В том числе, на таком популярном у туристов направлении, как Дубай.

В авиакомпании Azur Air, в свою очередь, напомнили, что перевозки по зарубежным туристическим направлениям осуществляются сейчас на Кубу, в Танзанию, на Мальдивы и в Турцию, при этом большая часть из них – на регулярной основе.

В компании также подчеркнули, что вопреки расхожему мнению туристические перевозки – не обязательно чартерные. В турпакет может входить и регулярный рейс, билеты на который могут покупать индивидуальные пассажиры.