"Средний чек для уральцев, путешествующих за рубеж, существенно вырос. В прошлом году мы полагали, что он составляет 50-54 тыс. рублей за неделю, при двухместном размещении с авиационным перелетом. Сейчас, по нашим оценкам, не менее 70 тыс. рублей", — сказал он в ходе онлайн-конференции в Екатеринбурге.

Мальцев отметил, что на увеличение стоимости путешествий повлияло отсутствие прямых вылетов за рубеж из екатеринбургского аэропорта "Кольцово", а также скудный во время пандемии ассортимент стран, доступных для поездок.

"Тот ассортимент, который сейчас присутствует, там доминируют страны традиционно дорогие, которые ранее относились к экзотическим направлениям", — подчеркнул он.