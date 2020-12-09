О получении телеграммы, текст которой есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм», авиаперевозчики сообщили своим партнерам. После этого авиакомпания «Уральские авиалинии» попросила партнеров не продавать билеты на ее рейсы в составе турпакетов, а «Победа» заявила, что проведет вынужденный возврат билетов в Ларнаку, Дубай, Гюмри, Берлин и Кельн.

Как пояснила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, запрет Росавиации не касается перевозки туристов на официально открытых направлениях.

«Ключевое слово в телеграмме – «нерегулярных грузопассажирских рейсов». Это касается компаний «Уральские авиалинии», «Победа» и еще нескольких, которые получили разрешения на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов вывозных в несколько стран. Они не имеют право везти туристов в эти страны. Однако билеты на такие рейсы есть в открытой продаже плюс эти авиакомпании предложили туроператорам продавать билеты на эти рейсы. В итоге перевозка из России, например, в Дубай, превысила квоту, о которой есть договоренность между двумя странами», — рассказала она.

Тюрина напомнила, что авиакомпания Emirates и «Аэрофлот» получили разрешение на регулярные рейсы в Дубай, на них туроператоры имеют право продавать пакеты. Этой перевозки запрет не коснется, а два национальных перевозчика возят основной поток туристов.

«Уральские авиалинии», «Победа» и еще несколько авиакомпаний получили разрешение на выполнение только нерегулярных вывозных рейсов в Дубай. Сейчас Росавиация запретила продавать билеты туристам на эти рейсы. Соответственно, могут быть отменены вылеты, на которые туристы приобрели билеты в составе турпакетов», — добавила она.

По словам эксперта, другие направления, такие, как Германия, Кипр, Армения, границы для российских туристов не открывали. «Перевозка туристов туда не обсуждается. Рейсами пользуются граждане, которые летят не с туристическими целями», — сказала Тюрина.