"Компания станет первым перевозчиком, который предложит прямые рейсы по этому маршруту из ОАЭ", — говорится в пресс-релизе.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Вылет из Дубая — в 22:40, прилет в Грозный — в 01:25 (время местное для каждого аэропорта — ИФ).

"С момента начала работы в 2009 году мы всегда стремились открывать полеты в страны, которые испытывали недостаток в авиасообщении с Дубаем, чтобы дать большему числу людей возможность путешествовать чаще. Поскольку мы по-прежнему видим, что все больше стран снимают ограничения на международные поездки и ожидаем увеличения спроса на поездки в период зимних праздников, мы рады объявить о начале полетов в Грозный", — прокомментировал исполнительный директор flydubai Гейт Аль Гейт.

Авиакомпания, созданная правительством эмирата Дубай, начала деятельность в 2009 году, выполняет рейсы более чем по 90 направлениям в 47 стран.

Все семь эмиратов ОАЭ являются открытыми для международного туризма с 24 сентября 2020 года.