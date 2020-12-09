В частности, закон предусматривает, что "в исключительных случаях добыча редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов допускается в порядке, предусмотренном федеральным законом "О животном мире".

Положения этого закона указывают на недопустимость действий, "которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу субъекта РФ".

Еще одна поправка устанавливает, что запретить охоту можно будет, только если государственный мониторинг охотничьих ресурсов подтвердил "фактическое непрерывное снижение численности вида охотничьих ресурсов, в отношении которого устанавливаются лимит и квота добычи, в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50 процентов".

Согласно принятому закону, губернатор будет определять виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды России.

Закон также предусматривает, что "орудия охоты и способы охоты должны соответствовать международным стандартам на гуманную добычу диких животных".

Закон после принятия вступит в силу 1 августа 2021 года.