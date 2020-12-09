В частности, до 2022 года будет продлена льгота по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы. До 2023 года включительно продлят налоговые каникулы по патентной и упрощенной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Гостиничный бизнес в 2021 году сохранит 50% льготу по налогу на имущество при условии сохранения средней зарплаты не ниже минимального размера оплаты труда. Налог на транспорт для судов-музеев отменяется на три года.

"В целом весь пакет мер "весит" примерно 8,5 млрд рублей (выпадающие доходы бюджета — ИФ). При этом достаточно большая часть — это прямая поддержка бизнеса", — подчеркнул в ходе заседания вице-губернатор Эдуард Батанов.