"Конечно, какая-то часть туроператоров и турагентств уйдут с рынка на рубеже февраля-марта 2021 года, не получив объема клиентов. Но я не вижу больших проблем, связанных с невывозом туристов, потому что граница закрыта. То, что мы делали в марте, когда в течение двух-трех недель турбизнес вывозил сотни тысяч туристов из-за рубежа, такого уже не будет", — сказал он в ходе онлайн-конференции в Екатеринбурге в среду.

По словам Игнатьева, не будет больших проблем и с теми туристами, которые оплатили туры, но не воспользовались ими.

"Есть закон, по которому срок (возврата денег за путевки – ИФ) для туроператоров продлен до 31 декабря 2021 года, то есть, есть еще целый год, когда туроператор может выполнить свои обязательства. И я надеюсь, что многие этим воспользуются, и сделают все необходимое, чтобы туристы или получили деньги обратно, или поехали за эти же деньги на другие направления, допустим по территории страны. Поэтому говорить о том, что турбизнес ожидают громкие скандальные банкротства – я бы сказал, этого не случится", — отметил президент РСТ.

Как сообщалось, около ста туроператоров исключили из сферы своей деятельности выездной туризм с начала пандемии в феврале. По состоянию на 9 декабря таким видом туризма занимаются 433 компании. Всего в едином федеральном реестре туроператоров состоят 4 324 компании.

По данным экспертов туротрасли, из-за коллапса туризма, связанного с пандемией коронавируса, с рынка ушли от 30 до 50% турагентств.