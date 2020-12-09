United получила от Boeing Co. первый из восьми лайнеров. Ожидается, что поставка остальных самолетов будет завершена к концу года.

Представитель авиакомпании сообщил, что United проведет проверку лайнера и тестовый полет перед тем, как начать пассажирские авиаперевозки в первом квартале следующего года. Пилоты авиакомпании должны будут пройти новую программу подготовки, одобренную Федеральным управлением гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA).

Возобновление поставок MAX является критически важным для Boeing, которая стремится остановить потерю денежных средств к концу следующего года или началу 2022 года. Приостановка полетов MAX по всему миру лишила Boeing возможности поставлять лайнеры покупателям, которые оплачивают основную стоимость покупки после получения самолетов.

Производитель рассчитывал возобновить поставки еще в конце прошлого года, до того, как регуляторы одобрили внесенные компанией изменения в систему контроля за полетом и программу тренировок пилотов.

FAA сняло запрет на полеты MAX 18 ноября.

Как сообщалось, полеты MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Приостановка полетов самолетов 737 MAX стала самой длительной в американской истории, пишет Bloomberg. После того, как FAA вновь сертифицировало самолеты 737 MAX, авиакомпании по всему миру смогут возобновить их использование.

FAA потребовало от Boeing внесения изменений в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий, а также устранения ряда других дефектов, выявленных в период проверки самолетов.

На прошлой неделе ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, разместила заказ на дополнительные 75 самолетов Boeing-737 MAX, увеличив, таким образом, свой заказ до 210 лайнеров.

Согласно прогнозам аналитиков, Boeing поставит около 180 лайнеров MAX в 2021 году, включая 50 для Ryanair.