«Самыми пострадавшими являются, конечно, туроператоры, которые работали по приему иностранных туристов. И пока границы закрыты – а мы думаем, что они будут закрыты до августа- сентября как минимум из разговоров с иностранными партнерами – те туроператоры, которые занимались приемом, не получат своего клиента. Рынок въездного туризма потерял на сегодняшний день практически 95-97% объема зарубежных клиентов», — сказал он.

По словам Игнатьева, туроператоры, которые раньше принимали иностранцев, переориентировались на работу с российским туристом, и это дает им возможность находиться на плаву.

«Что касается выездных туроператоров, они также переориентировались этим летом на работу по территории России, были запущены первые чартеры в Хакасию, Бурятию именно ими. Это крупнейшие операторы, которые занимались выездом, и сейчас развитие внутреннего туризма в первую очередь поддерживается этими крупными туроператорами, они выступают локомотивом развития внутреннего туризма у нас в стране», — добавил эксперт.

Игнатьев подчеркнул, что туроператоры по внутреннему туризму тоже потеряли часть объемов, но это не критично.

«Операторы, которые традиционно занимались развитием внутреннего туризма, они говорят, что падение по этому году у них составило примерно 30-40% относительно прошлого года, но объем в 60-70% от прошлогоднего потока дает возможность говорить о достаточно стабильной работе на рынке», — заявил он.

По данным Ростуризма, туротрасль в России потеряет в этом году 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов. В прошлом году экспорт туристических услуг в стране составил почти $11 млрд.