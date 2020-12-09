"В 2021 году между Бурятией и Свердловской областью будет открыто прямое авиасообщение. Чартеры TUI Россия на Байкал отправятся 6 февраля, 8 из 16 рейсов прибудут туда из Екатеринбурга, остальные – из Москвы", — сказали в компании.

Там добавили, что туристы из Екатеринбурга и Москвы прилетят в Улан-Удэ утром 7 февраля – в том числе, чтобы отпраздновать в республике Сагааалган. В 2021 году год Быка наступит 12 февраля. "Программа чартеров разработана с учетом мероприятий, посвященных празднованию Нового года по лунному календарю. Самый красивый лед как раз будет в конце января. А в феврале-марте туристы смогут прокатиться по самому большом катку в мире – Байкалу", — цитирует пресс-служба министра туризма Бурятии Марию Бадмацыренову.

Программа рассчитана на 8 дней/7 ночей, в нее входят посещение города Улан-Удэ и озера Байкал, этнографические экскурсии. Путешественникам также доступны межрегиональные маршруты: можно несколько дней провести в Иркутске и покататься на горных лыжах на курорте Соболиная гора.

В TUI добавили, что стоимость туров с вылетом из Екатеринбурга начинается от 31 957 рублей за человека, из Москвы – от 36 777 рублей за человека. В программу включены перелет проживание, питание, трансферы и экскурсии по программе. В течение недели также есть возможность забронировать поездку со скидкой до 15 тысяч рублей, введя промокод.

Летом на Байкал впервые была организована чартерная программа из Москвы в Улан-Удэ, благодаря которой туроператор TUI Россия смог почти вдвое снизить цены на отдых на озере и предложить туры стоимостью от 50 тыс. рублей. За июль-сентябрь компания отправила в Бурятию около 2 тыс. туристов.