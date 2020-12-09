По данным исследования, за 11 месяцев 2020 года количество путешественников, прибывших в Анталью по пакетным турам, сократилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом 86% туристов предпочли организованный отдых самостоятельной поездке (в прошлом году было 93,5%).

Всего с января по ноябрь Анталья приняла 2,71 млн иностранных гостей. Это на 78% меньше по сравнению с прошлым годом, когда приехало 14,4 млн туристов.

Десять туроператоров поделили между собой 85% рынка организованных путешествий в Анталью. Первое место у Anex Tourism Group (входят российские туроператоры ANEX Tour и "Интурист") – 19,3%. На втором месте – ODEON Tours (входят российские туроператоры Coral Travel и Sunmar) – 15,2%. Замыкает тройку лидеров TUI – 14,7%.

В топ-5 вошли PEGAS – 10,8% и обслуживающая туристов из Западной Европы группа MPI/FTI – 7,6%. В десятке – "Библио-Глобус" (6,4%), TEZ TOUR (3,4%), украинская JOINUP (3,6%), испано-швейцарская MTS OTS Globe (3%) и SUMMER (1,5%).

В топ-20 оказались Der Touristik, VTours, Ihs-Lmx, Peninsula, Classical, Fibula.

Россияне путешествовали в Турцию с 1 января до середины марта 2020 года. Затем авиасообщение было прервано из-за пандемии коронавируса. 1 августа Россия возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. По данным министерства туризма и культуры Турции на конец ноября, с начала года в Турции побывали 1,9 млн российских туристов.