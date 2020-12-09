"Строятся киоски для глинтвейна, строятся киоски для вафель, это несовместимо с тем, что мы согласовали еду и напитки только на вынос. Мне очень жаль, но мы платим цену в виде 590 умерших человек в день. Это, с моей точки зрения, неприемлемо", — сказала она в парламенте.

В настоящее время в Германии из-за ситуации с коронавирусом действуют жесткие общественные ограничения — закрыты рестораны и бары, спортзалы и бассейны, музеи и театры.

С конца октября в ФРГ выявляют ежедневно свыше 10 тыс. случаев COVID-19. Во вторник прирост заболевших составил 14 тыс. Общее число зарегистрированных случаев в Германии за время пандемии достигло 1,2 млн, скончались 20,1 тыс. человек.